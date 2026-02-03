2025年11月、モスクワで記者会見するロシアのリャプコフ外務次官（共同）【モスクワ共同】ロシアのリャプコフ外務次官は3日、米ロ間の核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」が5日に失効することに関し、ロシアからの事実上の1年延長提案に米国から回答はないとした上で「われわれは新たな現実への備えができている」と述べた。戦略核兵器の配備数を互いに制限した米ロ間最後の核軍縮条約は失効不可避の情勢となった。タ