総務省消防庁によりますと、1月20日以降、大雪の影響での死者は全国で30人にのぼっています。この数を詳しく見てみると、大雪で亡くなった方は北海道で3人、青森県で4人、岩手県で1人、そして新潟県で12人などとなっています。最も被害の大きかった新潟県での亡くなった理由を見ていくと、最も多いのが「何らかの急病」ということで6人、2番目に多いのが「転落」で3人、あとは2人の方が「水路に流される」などして亡くなったという