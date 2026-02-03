中国南部の海南島にある三亜鳳凰国際空港の第3ターミナル（T3）が2月1日から試験運用を開始しました。T3が稼働すると、同国際空港の年間旅客取扱量は延べ3000万人に達する見込みです。三亜鳳凰国際空港のT3は国内線専用で、チェックインカウンター40カ所、安全検査通路23カ所、固定式搭乗橋7基が設置され、連絡通路により第1、第2ターミナルと連結し、ターミナルビル3棟の一体化運用を実現しています。今年の春節（旧正月）期間の