俳優の土屋太鳳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。カラフルな着物に身を包んだ姿を公開しました。【写真】土屋太鳳の着物姿「お着物もよく似合いますね」土屋さんは「写真は、今日の衣装仁王３の世界での卑弥呼はひとつのキャラクターにとどまらずいろいろなカラーを持つ人物像を生きるので、そのイメージで今日の衣装を選びました」とつづり、6枚の写真を投稿。カラフルな着物を着用した姿です。「形としては振り袖なのです