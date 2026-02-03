「口元？がかなり似てる気がする」親子で歌姫…。43歳になった宇多田ヒカルの、母を彷彿させる近影に反響が寄せられている。バラエティ番組などであまり姿を見せない宇多田ヒカルが登場し、視聴者を驚かせたのは1日放送の「徹子の部屋」50周年特番(テレビ朝日)。艶やかな黒髪をおろし、タイトな白のロングドレスを纏った姿で、司会の黒柳徹子と2013年に逝去した母の藤圭子さん(享年62)の貴重映像を振り返るトークを繰り広げ