静岡市は2月2日、物価高騰の影響を受ける市民生活の下支えするために発行する「しずトク商品券」について、2月10日から申込みを開始すると発表しました。 【写真を見る】5000円で1万円分“プレミアム率100%”の「しずトク商品券」2月10日申込み開始 65歳以上は紙商品券も＝静岡市 しずトク商品券の発行は今回で3回目となり、1口5000円で1万円分の買い物ができる、プレミアム率100%の商品券です。 また今回は、スマートフ