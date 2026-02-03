2月3日午後、新潟県上越市で雪の重みで家屋が倒壊し、がれきの中から男性が見つかりました。男性はその場で死亡が確認されました。 倒壊していたのは、上越市三和区の片山圭太さん(68)の住宅です。2月3日午後1時ごろ、片山さんが出勤しないことから同僚が安否確認のため、片山さんの住宅を訪問したところ、家屋が雪で倒壊しているところを発見。警察に通報しました。警察と消防が捜索したところ、がれきの中から男性1人を発見しま