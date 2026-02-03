モデルのローラ（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。「今日は、お友達のともちゃんと一緒にわたしの家でお着物の着付けの練習をして、明日の節分に向けて恵方巻きを食べて、こたつに入って一緒に今年の畑と田んぼの計画の話し合いをしたよ」とつづり、着物姿で友人が手作りした恵方巻を食べる様子など、節分を楽しむプライベート写真を公開した。【写真】「具がオリジナリティーがあってイイですね」「素敵な和の世界」畳