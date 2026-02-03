女優の瀬戸朝香（49）が3日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。「出演のお知らせ2/4 19:00〜日本テレビ『1周回って知らない話 2時間SP！』観月ありさちゃんと出演します」と告知し、スタジオでの2ショットを投稿。「8年前にドラマ『ボーイハント』で共演同い年だから私達が21歳の時だ笑笑共演した数年後…道でバッタリ会った時から十数年振りの再会だったの再会の瞬間ふたりで抱