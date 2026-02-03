全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が3日、出身地・新潟県三条市の三条市立大学で、校歌「革新の翼」の完成セレモニーに参加した。佐藤が校歌を制作するのは初めて。同校は21年度に開設された4年制の工学部単科大。3月に卒業する2期生が出来上がったばかりの校歌に送られて卒業式を迎える。同校では、佐藤について東京2020パラリンピック開会式で「君が代」を独唱するなどグローバルに活躍し、幅広い世代から支持を集