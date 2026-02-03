お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が3日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。若手に交じって「誰よりも笑いをとる」ベテラン芸人について語った。この日はお笑いトリオ、ネプチューンの堀内健がゲスト出演。向井は堀内と日本テレビ系「有吉の壁」でたびたび共演していることについて「いまだにこのキャリアでこの回数出てくる人って、ホリケンさんしかいないんです」と笑った。堀内はこれ