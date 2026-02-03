俳優高橋英樹（81）と船越英一郎（65）が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。高橋が入院して手術をしたことを明かした。今週は番組の「50周年突入ウイーク」。高橋は1月に左手のバネ指と手根管症候群のため入院し、10数針を縫う手術をした。「運動させられてね」と入院中の様子を話した。「血糖値が上がるといけないって、『とにかく運動しなさい』って」と医師に言われた。司会の黒柳徹子（92）が