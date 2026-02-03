女優・木村文乃が、豪華な食卓を公開した。木村は３日、自身のインスタグラムで「日曜日のごはんでした」と始め、手料理を披露。「ぶたじゃがさわら醤油焼き豆苗ともやしのナムルトマトとオニスラの甘ポン和えめかぶ大根と小松菜のおみそ汁寝かせ玄米ごはん」と献立を記し、写真を添えた。続けて「ぶたじゃがってほんといくらでも食べていられるなぁ〜ラーメンの次くらいに一番好きな食べ物かもしれない久々