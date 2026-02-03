Ｊ１神戸の千布勇気社長（４０）が３日、札幌市役所を訪れ、８月のシーズン開幕前に同市の白旗山競技場で行う夏季トレーニングキャンプの覚書を秋元克広市長（７０）と交わした。昨季５位で３連覇を逃し、優勝奪回に燃える神戸。北の大地から２季ぶりの頂点を目指していく。千布社長は「（北海道コンサドーレ札幌が本拠地を置く）札幌市におきましては敵だと思いますけど、これをきっかけに良い連携ができればうれしい。コンサ