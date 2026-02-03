俳優の高橋英樹（８１）が３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演し、全身麻酔で手術した左手を公開した。高橋は、指の腱鞘炎の一種である「バネ指」と手首の神経が圧迫される手根管症候群を患い、左手に痛みやしびれがあったという。１月９日に全身麻酔で計３か所１７針ほどを縫う手術を受け、同１３日に退院していた。高橋は白いガーゼが張られた左手を見せながら、「指４本がしびれてたんですよ。手術中は全身麻酔だ