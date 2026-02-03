大相撲で熱海市出身の熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が節分の３日、地元の伊豆山神社で豆まきに登場した。先月の初場所で優勝決定戦まで進んだ人気力士を一目見ようと約３００人の市民が集まった。先場所は西前頭４枚目で１２勝３敗と活躍。９日目に豊昇龍（２６）＝立浪＝から初金星を奪うと、１０日目にも大の里（２５）＝二所ノ関＝を押し出して、２日連続で横綱を撃破した。優勝決定戦で新大関・安青錦（２１）＝安治川＝に