鹿児島市の本港区エリアのまちづくりについて話し合う懇談会が開かれました。この中で県からは、現在、北ふ頭エリアで行われているカフェ出店の実証実験の途中経過が報告されました。 県は、鹿児島港本港区を8つのエリアに分け、民間の活力を導入してまちづくりを進めることにしています。 3日の懇談会には、県や市の担当者や船舶関係者などおよそ30人が出席しました。 現在、北ふ頭エリアのかごしま水族館横の散策路「しおかぜ