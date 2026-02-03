ふわふわ、じゅわっ。 代々木上原の中華の名店「jeeten（ジーテン）」直伝のシュウマイは、ひと口で違いがわかる軽さとジューシーさ。肉汁があふれ、ハフハフしながら頬がゆるみます。 特別な材料や難しい工程はなし。それなのに、やっぱり格別。お店の味をおうちで楽しめる、とっておきのシュウマイです。『ふわふわシュウマイ』のレシピ材料（2人分）シュウマイの皮……14枚 豚ひき肉（赤身が多いもの）……150g 玉ねぎ（小）…