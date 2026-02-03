生田神社（神戸市中央区）で2月3日、厄払いと幸福を願う恒例の『節分祭』が行われた。例年多くの芸能人が参加し、本殿前に組まれた花道で落語家・月亭八方さん、ものまねタレント・松村邦洋さん、アイドル「KOBerrieS♪（コーベリーズ）」らが勢いよく豆をまいた。生田神社 恒例「節分祭」午前・午後合わせて約3500人が訪れた＜2026年2月3日 11時28分 神戸市中央区＞豆まきをする松村邦洋さん（左）と有馬芳香堂・有馬英一会長