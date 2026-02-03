1·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº»ñÎÁ¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È½÷À­¤ÎÌ©Ãå¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¾²¤ËÅÝ¤ì¤¿½÷À­¤Î¾å¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Ê¤É¤â¡Ä¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î19Æü¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡¢¸µÈï¹ð´ØÏ¢»ñÎÁ¤Î¸ø³«¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿