３日の東京株式市場は主力株を中心にリスク選好の地合いとなり、日経平均株価は急反騰で一気に史上最高値更新となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比２０６５円４８銭高の５万４７２０円６６銭と大幅反発。プライム市場の売買高概算は２４億３３１５万株、売買代金概算は７兆５７３４億円。値上がり銘柄数は１３４６、対して値下がり銘柄数は２１０、変わらずは４３銘柄だった。 きょうの東京市場は前日とは打っ