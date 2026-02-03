メインシナリオ・・・1月6日以降支持になっていた0.8644ポンドから0.8653ポンドの価格帯を下に突き抜け、下値探り再開が示唆されている。昨年8月27日の安値0.8610ポンドや昨年8月20日の安値0.8609ポンド、昨年7月7日・8月14日の安値0.8597ポンドが目先の下値目標になっている。昨年7月7日・8月14日の安値0.8597ポンドを維持できないようなら、昨年6月27日の安値0.8508ポンドや0.8500ポンドの節目を試す可能性がある。 サブシ