専業投資家のテスタが3日、自身のXを更新。本日の日経平均株価が2000円以上も値上がりし、終値が5万4720円で史上最高値を更新したことに言及した。【画像】爆損！ケタ違いの額…気になるテスタの持ち株定期的に持ち株などを紹介しているテスタは今回、「特になんでもない普通の日に日経＋2000円か〜日経平均が7000円だった頃が懐かしや〜」と振り返った。テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート