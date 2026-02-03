ガテン系ボーカルユニット「TあんどT」が3日、 神戸市の生田神社で行われた節分祭の豆まき神事に登場した。同ユニットは昨年7月にデビューしたばかりの“オールドルーキー”Toshi君とToji君の2人からなり、作業服姿で歌う泥臭いスタイルが持ち味。現場ではタレントの松村邦洋（58）と久々に再会。昨年7月25日に放送された山口放送ラジオ「松村邦洋のOH-! 邦自慢」にゲスト出演して以来で、久しぶりの対面に松村から「あれから