俳優の駒木根葵汰、樋口幸平、志田こはく、池田匡志、桃月なしこが3日、東京・西馬込の池上本門寺で行われた『節分追儺式』の豆まきに参加した。【動画】樋口幸平＆志田こはく＆駒木根葵汰らスーパー戦隊キャストが豆まきに集結駒木根は『機界戦隊ゼンカイジャー』（2021）に、樋口と志田は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に、池田は『王様戦隊キングオージャー』（2023）に、桃月は『魔進戦隊キラメイジャー』（2020）に出演。