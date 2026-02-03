俳優の松谷鷹也（32）が3日、東京都文京区の護国寺で行われた節分祭に参加した。脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」で、横田さんを演じている松谷。初めて参加した節分祭で、小袋を10メートル以上先で待つ参拝者らに向けて勢いよくまいた。終えた後には本紙などの取材に応じた。「奥の人まで届くようにまきました。喜んでもらえてうれしかった