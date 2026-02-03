裁判のやり直し＝再審制度について、法制審議会の部会で見直しに向けた要綱案が取りまとめられたことについて、社会部司法担当の久保記者に聞きます。再審制度は、死刑が確定していた袴田巌さんが事件から58年もの月日を経て、2024年に裁判をやりなおし無罪が確定したことから手続きの迅速化などを求める声が大きくなりました。議論の結果、取りまとめられたのが今回の「要綱案」で、賛成10、反対3で取りまとめられたのですが、肝