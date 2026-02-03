株式会社EGG FIRMからの発表です。【映像】アニプレックス子会社化に関するお知らせ「株式会社EGG FIRMのアニプレックス子会社化に関するお知らせ この度、2026年2月2日付をもちまして、株式会社EGG FIRMの全株式を株式会社アニプレックスが取得したことにより、アニプレックスの完全子会社となりましたことをお知らせいたします。弊社の事業内容は、これまでと変更はございません。今後は、両社の連携によりグループの経営資源