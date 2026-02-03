まもなく旧暦の正月「春節」を迎える中国。2日から帰省や旅行などで、のべ95億人の大移動が始まっています。先週末から春節のイベントが始まった上海ディズニーランド。中国風の伝統的な衣装に身を包んだミッキーやミニーをお目当てに、多くの観光客が訪れています。中国では春節休暇を挟んだ40日間で、過去最多となるのべ95億人が移動する見込みです。しかし、中国政府が日本への旅行を控えるよう呼びかけていることなどから、日