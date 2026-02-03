NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの父親を演じる俳優岡部たかし（53）が3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）で行われた節分祭に参加した。ヒロインの〓石あかり、その夫役のトミー・バストウとともに参加した岡部は、名前を呼ばれると豆を投げるしぐさで応じ、観衆の歓声を浴びた。岡部は「こんな体験をさせてもらったのは初めてで、この景色は一生忘れられないです。大勢の人が集まっていてまるで