2月3日、B1東地区の千葉ジェッツは、試合情報を更新。3月11日にLaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）で行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第25節、秋田ノーザンハピネッツ戦に、アーティストの氣志團（きしだん）が出演することを発表した。 氣志團は1997年に、綾小路“セロニアス”翔を中心として千葉県木更津市で結成されたヤンキーカルチャーとパ