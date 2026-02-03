2月3日、B3の東京八王子ビートレインズは「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」において松村竜吾との契約締結を発表した。 福岡県出身で現在23歳の松村は、190センチ90キロのスモールフォワード。土浦日本大学高校を経て日本大学に進学し、4年時には米須玲音（川崎ブレイブサンダース）やデイビッド・コンゴロー（徳島ガンバロウズ）らとともに「第76回全日本大学バスケ