アンドエスティＨＤがこの日の取引終了後、１月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比９．９％増と２カ月ぶりに前年実績を上回った。 前年のハードルが低かったことに加えて、初売りや冬セールで冬物商品の在庫消化を進めたことで前年実績を上回った。前月に続き防寒アウターやニットトップスが人気となったほか、服飾雑貨ではブーツ、生活雑貨ではコラボ商品やブランケットが好