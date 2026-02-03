青葉こころのクリニック（東京都豊島区）の院長であり、元プロキックボクシング日本王者でもある、精神科医・医学博士の鈴木宏氏は、医師専用サイト「m3.com」において1月28日に、「うつ病の運動療法」の第2回連載を公開した。●「薬に頼りすぎない」という新しい選択肢1月21日に公開された第1回連載は、60を超えるウェブメディアに掲載されており、今回公開された第2回連載では、現代医療が直面する深刻な壁を明かしている。