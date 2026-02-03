野球日本代表侍ジャパンが3日、サポートメンバーを発表。巨人の増田大輝選手も名前を連ねました。増田選手は22日、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」（対 ソフトバンク）に参加予定です。現在春季キャンプに参加している増田選手はこのことを受けて「率直な気持ちはうれしいですし、少しでもサポートできるようにやっていきたい。『ここ行ってくれ』って言われたらすぐに行けるように、残りの日数で準備して万全な状