◇プロ野球・巨人春季キャンプ(3日、宮崎)ドラフト6位高卒ルーキーの藤井健翔選手が、インタビューに答えました。キャンプ開始から3日目になり、「普段とは違う緊張感の中でプレーしたり、改めてジャイアンツのユニホームを着てプレーすると、何も意識してないのに体に力が入っていて、疲れが結構出てきている」と現在の状態を明かします。「高校時代とは違う緊張感の中の練習で、違った疲れが出てきている」と話す一方、練習は充