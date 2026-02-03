プロ野球・DeNAは3日、デュプランティエ投手の入団会見を行いました。前阪神のデュプランティエ投手は来日1年目の昨季、15試合に先発し6勝3敗、防御率1.39と好成績を収めています。背番号0のユニホーム姿で登場したデュプランティエ投手。「日本を離れているこの数か月間はとても日本を恋しく思っていた。戻ってくることができてとてもうれしい」と日本愛を明かし、「日本という国がとても好き。NPBをすごくリスペクトしているし、