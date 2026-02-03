東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」その作品の魅力を活かしたスペシャルグッズ第2弾が2026年3月6日（金）より登場！今回のプロジェクトでは、開業2年目を迎えた東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」の魅力を、写真家の蜷川実花さんが撮り下ろしました。「Color of Fantasy」をコンセプトに、鮮やかで幻想的な世界観を表現する蜷川さんによって写し出さ