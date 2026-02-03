「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３日、下関）今節２日目から追加配分でＧ１初出場の藤原早菜（２５）＝岡山・１２８期・Ａ２＝が最終日１Ｒをイン逃げで勝利。７走目にして初めて１着でゴールした。２０２１年５月デビューで、今期（昨年１１月〜今年４月）に初めてＡ２級に昇格。そして、今節は２日目からの追加配分ながらも、Ｇ１デビューを果たした。初戦の２日目（１月３０日）４Ｒは枠なり３コースから６着。「ワンミス