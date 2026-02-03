3日（火）、セリエA男子のペルージャに所属する男子日本代表のアウトサイドヒッター石川祐希の負傷について、クラブ公式サイトよりコメントが発表された。 石川は2日（月）に行われたセリエA男子第19節のパドヴァ戦で先発出場を果たすも、第1セットの序盤でサーブを受けた際に右ヒザを負傷。自力で歩くことはできたが、そのままコートを後にしていた。 その後、クラブは石川のMRI検査を実施。クラ