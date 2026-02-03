任天堂は3日、昨年6月に発売した新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の販売台数が、累計1500万台（昨年12月第4週時点）を突破し、過去最速ペースで推移していると発表した。【画像】歴代のハードウェアの売れ行きは？任天堂が発表した一覧表2026年3月期第3四半期決算説明資料によると、『Nintendo Switch』の販売台数は1億5537万台（昨年12月末時点）となり、任天堂の歴代ゲーム機で最多となった。これまでのトップは『ニンテン