阪神の湯浅京己投手（26）が沖縄・具志川キャンプ第1クール3日目の3日、昨季限りで現役を引退した元DeNA・三嶋一輝氏（35）と初対面した。2人は国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」を克服してマウンドに復帰した共通点があり、湯浅が発症した際には電話で三嶋氏から助言をもらうなど交流。「直接お会いして話すのは初めてです。なった人にしか分からないことがあるので。“頑張って欲しい”と言ってもらえました」と刺激をも