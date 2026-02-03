女優の久保田磨希（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。昨年5月に取得した資格を明かした。前日の投稿で久保田は「NHK Eテレ『華のタイパ弁当（2）』パワフル！たんぱく質弁当！に出演します！」と告知。「今回も、しっかりと学ばせていただいて早速参考にさせてもらってます！是非〜、レパートリーのおひとつに〜」と勧めていた。この日は「番組で料理家のきじまりゅうたさんのレシピを丸っと真似させていただいて去