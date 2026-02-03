BLACKPINKの「AS IF IT'S YOUR LAST」のミュージックビデオが、15億ビューを超えた。契約するYGエンターテインメントは2日「午前2時57分ごろ、YouTube再生数15億回を超えた。17年6月22日に公開されてから約8年7カ月のこと」と発表した。これで、15億ビュー以上の曲は5曲となった。「DDU−DU DDU−DU」が23億ビューで最多。「Kill This Love」が21億ビュー、「How You Like That」の振り付け映像が19億ビュー、「BOOMBAYAH」が18億