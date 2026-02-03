ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が2026年2月5日にオープンする遊園地「よみうりランド」『ポケパーク カントー』のオープンを記念し園内にて、ラリーイベントや特別装飾などが実施されます☆ よみうりランド『ポケパーク カントー』オープン記念企画  開催期間：2026年2月5日(木)〜4月5日(日) ※遊園地休園日を除く※一部装飾は4月5日(日)以降も実施予定開催場所：遊園地「よみうりランド」 