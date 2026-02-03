潮出版社が３日、公式サイトを更新。音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎容疑者（４５）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受けて、来月出版予定だった書籍を販売中止することを発表した。同社は「このたび、２０２６年３月５日に潮出版社より発刊を予定しておりました『波に乗る３６６日の音葉』（Ｍｉｃｒｏ著）につきまして、報道されております著者本人に関する事案を受け、誠