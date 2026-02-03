楽曲「ＭｙＷａｙ」（２００５年）のヒットで知られる音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ、本名西宮佑騎＝４５）容疑者が薬物事件で逮捕されたことを受け、ＤｅｆＴｅｃｈの東京・日本武道館での公演が中止されることが３日、分かった。所属事務所が取材に答えた。ＤｅｆＴｅｃｈは８日に武道館公演を控えていた。ＤｅｆＴｅｃｈの公式Ｘ（旧ツイッター）は１月９日、武道館公演のチ