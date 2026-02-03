松戸競輪ナイターＦ?「第２５回チャリロト松戸杯」が４日、開幕する。注目は昨年Ｓ級Ｓ班を務めた地元の岩本俊介（４１＝千葉）だ。昨年１２月の伊東記念で落車し、今回は中５２日で迎える復帰戦。練習量に不足はなく「レースに飢えていた」と、あふれる思いを口にした。昨年の優勝は８月の地元記念の一度だけで、ビッグでの優出も３月のＧ?ウィナーズカップ（伊東、７着）と４月のＧ?日本選手権（名古屋、８着）にとどまった