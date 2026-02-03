２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災から今年で丸１５年となる。「公益社団法人３.１１メモリアルネットワーク」では、震災学習プログラムの提供や震災伝承施設の運営に取り組む団体・施設の協力を得て、１７年以降、毎年「東日本大震災伝承活動調査」を実施。このほど岩手・宮城・福島における２５年１２月までの伝承活動への来訪数調査を実施し、このほど集計結果を報告した。２５年の震災学習プログラムや伝承施設