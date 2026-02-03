歌手の新浜レオンが、３日、千葉・成田市の成田山新勝寺で行われた節分会の豆まきに参加。イベント後に本紙の取材に応じ、同日発表された初のＥＰ「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」（４月１５日発売）への思いや今年の抱負を語った。初ＥＰの表題曲「ＬＯＶＥしない？」はシンガーソングライターのこっちのけんとが楽曲提供。２０２４年の「紅白歌合戦」に初出場したことを機に意気投合し「彼にはすごく心を許せるというか、自分